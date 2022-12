Il Parlamento peruviano ha destituito il presidente Castillo

AGI - Il Parlamento del Perù ha votato la destituzione del presidente Pedro Castillo, ignorando la sua decisione di sciogliere la legislatura presa poche ore prima. Il voto di impeachment per "incapacità morale" è stato approvato da 101 parlamentari su un totale di 130, in una sessione trasmessa in diretta televisiva nonostante Castillo avesse annunciato lo scioglimento del Parlamento e l'insediamento di un governo di emergenza.

In un messaggio televisivo rivolto alla nazione, il presidente di sinistra aveva annunciato la decisione di sciogliere "temporaneamente" il Congresso, per scongiurare la discussione della mozione che lo metteva in stato di accusa, e nominare un "esecutivo d'emergenza eccezionale" che governasse "con ordini esecutivi". La vice presidente Dina Boluarte aveva accusato Castillo di effettuare un "colpo di stato".

L'ambasciatrice americana a Lima, Lisa Kenna, aveva da parte sua esortato "fortemente" il presidente Castillo "a revocare il suo tentativo di chiudere il Congresso e a consentire alle istituzioni democratiche di funzionare in conformità con la Costituzione".