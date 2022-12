Russia e Cina pronte a un accordo per una stazione spaziale sulla Luna

AGI - Russia e Cina sono pronte a firmare un accordo per costruire una stazione spaziale internazionale sulla Luna, l'ha annunciato il primo ministro russo Mikhail Mishustin.

"Vediamo un grande potenziale nei settori ad alta tecnologia, compresi la digitalizzazione e l'esplorazione dello spazio. Un accordo intergovernativo sulla costruzione di una stazione di ricerca lunare internazionale è pronto per la firma. Questo è un passo in avanti fondamentale per i nostri due paesi", ha detto Mishustin prima dei negoziati con il premier del Consiglio di Stato cinese Li Keqiang che fanno parte del 27esimo incontro periodico dei capi di governo russo e cinese.