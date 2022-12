AGI - 'Goblin mode' è la parola dell'anno del dizionario di Oxford. È stata scelta dal 93% delle oltre 300 mila persone che hanno preso parte alla votazione. Una traduzione alla lettera sarebbe "modalità folletto". La Oxford University Press, che pubblica il dizionario di Oxford, spiega che si tratta di "un termine gergale che descrive un comportamento impenitentemente autoindulgente, pigro, sciatto o avido, tipicamente in un modo che rifiuta le norme o le aspettative sociali".

The ‘goblin community’ has spoken!



We’re pleased to announce goblin mode as the #OxfordWOTY 2022.



Read more about this year’s winning choice here #TeamGoblinMode: https://t.co/NmC2UYau3U pic.twitter.com/yqQ9eIlIeQ — Oxford University Press (@OxUniPress) December 5, 2022

Il termine è apparso online nel 2009, ma è diventato virale all'inizio di quest'anno a causa di uno scandalo che ha coinvolto l'attrice e modella Julia Fox, nonche' un popolare post su Reddit che descrive qualcuno che si e' comportato come un "goblin".

Con l'allentamento delle restrizioni Covid, il termine ha continuato a diffondersi man mano che le persone si sono rese conto che non volevano tornare alla vita di prima e ha dato vita a una campagna per la sua selezione, con la rivista PC Gamer che ha chiesto ai lettori di "mettere da parte le nostre piccole differenze e votare per la 'modalita' goblin' rispetto a 'metaverse' come parola dell'anno di Oxford", perché "la modalità goblin domina".

"I think we've all had some goblin moments." #GoblinMode https://t.co/8XoWmZXtbx — Oxford University Press (@OxUniPress) December 5, 2022

È la prima volta che la parola dell'anno di Oxford viene scelta dal pubblico, una decisione presa in un anno definito dagli organizzatori "piu' diviso che mai". L'anno scorso la parola dell'anno fu "vax" per via del vaccino anti-Covid.