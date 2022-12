Twitter sospende Kanye West per "istigazione alla violenza"

AGI - Twitter ha sospeso Kayne West per "istigazione alla violenza". Lo ha annunciato Elon Musk in un tweet, dopo che il rapper americano ha pubblicato un'immagine che sembra mostrare una svastica intrecciata a una stella di David.

"Solo per chiarire che il suo account è stato sospeso per istigazione alla violenza", ha detto Musk, in risposta all'immagine postata dal rapper, sempre più isolato dopo le sue recenti osservazioni antisemite e la sua ostentata ammirazione per Hitler.

"Hitler ha fatto anche cose buone"

"Amo Hitler", ha detto il rapper americano, solo qualche settimana fa ospite di Donald Trump a Mar-a-lago, in una recente intervista all'altrettanto celebre cospirazionista Alex Jones. "Hitler ha fatto anche cose buone... Le autostrade, il microfono che uso per fare musica". Perfino un tizio come Jones ha dovuto interromperlo affermando che "i nazisti erano delinquenti e hanno fatto cose davvero cattive".

West, però, non è rimasto turbato: "Ma hanno fatto anche cose buone, amo i nazisti". Qualche ora dopo queste ultime dichiarazioni di West, il social network Parler ha dichiarato di aver abbandonato l'offerta di acquisto da parte del rapper, che voleva comprare la piattaforma, molto utilizzata dai conservatori.