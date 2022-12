Macron avverte Washington: "Non usi l'Ue nella rivalità con la Cina"

AGI - Il presidente francese Emmanuel Macron, in visita di Stato a Washington, ha dichiarato che l'alleanza con gli Stati Uniti è "più forte di qualsiasi altra cosa", ma ha avvertito di non usare l'Europa nella sfida con la Cina.

In un discorso alla comunità francese all'ambasciata francese a Washington, Macron ha esortato a "cercare insieme di essere all'altezza di ciò che la storia ha suggellato tra noi, un'alleanza più forte di qualsiasi cosa". Ha inoltre affermato che la sua seconda visita di Stato negli Stati Uniti, dopo quella del 2018, "dimostra anche la forza, il legame tra gli Stati Uniti e la Francia".

Il presidente francese ha messo in guardia dal "rischio" che "l'Europa e la Francia diventino una sorta di variabile di aggiustamento" nella rivalità tra Stati Uniti e Cina, le due principali potenze mondiali. Il rischio, ha detto, "è che, di fronte alle sfide del tempo, gli Stati Uniti guardino prima agli Usa, il che è normale e poi guardino alla rivalità con la Cina e, in un certo senso, che l'Europa e la Francia diventino una sorta di variabile".

Macron ha avvertito che il programma di investimenti e sussidi degli Stati Uniti per aiutare le sue aziende rischia di "frammentare l'Occidente" e ha affermato di aver "detto con grande franchezza, con amicizia (ai funzionari eletti americani) che quello che è successo negli ultimi mesi è una sfida per noi: le scelte fatte, di cui condivido gli obiettivi, in particolare l'Ira (Inflation Reduction Act, un programma di riforme e investimenti ambientali e sociali per le aziende americane) sono scelte che frammenteranno l'Occidente".

Welcoming some friends to town. pic.twitter.com/n3rbqR98xB — President Biden (@POTUS) December 1, 2022

"Accogliere gli amici in città". Joe Biden lo scrive su Twitter dove posta una foto che lo ritrae a cena con il presidente Francese Emmanuel Macron e le rispettive consorti. Il presidente degli Stati uniti ha cenato con i suoi ospiti al ristorante italiano 'Fiola Mare' nella zona di Georgetown di Washington.