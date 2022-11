La baguette francese nel patrimonio immateriale dell'umanità

La Francia insiste, "nessun ricollocamento se l'Italia chiude i porti". Concluso il consiglio stsrordinario dei ministri degli Interni. Il ministro francese Darmanin: "Roma non accoglie le navi e non accetta il diritto del mare sul porto sicuro". La replica: "Non può essere obbligatoria solo la responsabilità e non la solidarietà"