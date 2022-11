Mosca minaccia: "Niente 'START' finché si forniscono armi a Kiev"

AGI - La Russia non intende discutere con gli Stati Uniti il Trattato sulla riduzione e limitazione delle armi offensive strategiche (Start) mentre Washington fornisce armi a Kiev.

Lo ha annunciato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, parlando a radio Sputnik.

"Gli Stati Uniti d'America intendono fornire ancora più armi alla regione del conflitto, in cui la Federazione Russa è direttamente coinvolta. Cioé, forniranno tutte queste armi, inciteranno il regime di Kiev a ulteriori spargimenti di sangue, assegneranno denaro per attivita' estremiste che vengono condotte sotto gli auspici di Kiev. E possiamo sederci allo stesso tavolo con loro e discutere questioni di sicurezza reciproca con loro, anche nei loro interessi?".

Zakharova ha sottolineato che Mosca apprezza molto il Trattato Start, che soddisfa gli interessi reciproci di Russia e Stati Uniti, ma che devono esserci condizioni adeguate per la sua discussione. Lo riferisce l'agenzia Tass.