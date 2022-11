Il fondatore di Alibaba Jack Ma vive a Tokyo da sei mesi

AGI - Il miliardario fondatore di Alibaba, Jack Ma, vive a Tokyo da sei mesi. Lo scrive il quotidiano Financial Times. Dopo il deterioramento dei suoi rapporti con Pechino e la sua scomparsa dalla vita pubblica in Cina, Ma -secondo fonti all'autorevole quotidiano finanziario- è rimasto nella capitale nipponica con la sua famiglia e negli ultimi mesi ha anche viaggiato in Giappone oltre a fare brevi puntate negli Stati Uniti e in Israele.

L'imprenditore cinese ha mantenuto un profilo molto basso da quando, verso la fine del 2020, è caduto in disgrazia con Pechino, dopo le sue critiche alla burocrazia finanziaria del colosso asiatico e il tentativo fallito di una IPO del suo gruppo Ant Group.

Al fiasco con Ant Group si è aggiunta la più grande multa antitrust nella storia cinese, imposta da Pechino ad Alibaba nell'aprile 2021, del valore di 2,8 miliardi di dollari. L'assenza di Ma dalla vita pubblica in Cina è coincisa con le restrizioni applicate da Pechino nell'ambito della politica "zero covid" in alcune delle principali città del Paese, tra cui Shanghai o Hangzhou, dove ha sede Alibaba e in cui il magnate possiede anche una casa.