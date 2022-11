Migranti seduti sul timone di una petroliera per raggiungere l''Europa

AGI - Pur di arrivare in Europa, tre giovani migranti africani, probabilmente senegalesi, hanno rischiato la vita viaggiando per 11 giorni seduti sul timone di un'enorme petroliera partita dalla Nigeria alla volta delle isole Canarie, dove sono giunti disidratati e indeboliti ma vivi.

Si sono nascosti in un piccolo spazio sotto la poppa, proprio dove il timone si inserisce nella nave, e dove in caso di mare grosso non ci sarebbe stato scampo.

• Tres migrantes fueron hospitalizados con deshidratación tras sobrevivir a una travesía de 11 días por el Atlántico sentados sobre la pala del timón de un petrolero, desde el puerto de Lagos, Nigeria, hasta el puerto de Las Palmas de Gran Canaria en España. pic.twitter.com/oqn7A7vWUG — Radio URACCAN Siuna (@ruraccansiuna) November 29, 2022

Come ha dichiarato la responsabile del centro di soccorso marittimo di Las Palmas, si tratta di un luogo "non certo adatto ad ospitare persone in mare aperto, dove i migranti hanno corso il rischio di morire per disidratazione, annegamento o ipotermia. Soprattutto è un luogo che quasi sempre è pieno d'acqua di mare".

La nave ha lasciato Lagos lo scorso 17 novembre, e ha viaggiato fino a Las Palmas senza scali. Dopo essere stati soccorsi, i tre migranti verranno rispediti nel Paese di origine: reimbarcati sulla nave che batte bandiera maltese non potranno sbarcare finche' non saranno nuovamente sulle coste della Nigeria.

L'immagine dei tre migranti seduti sul timone sotto la poppa, con i piedi a meno di mezzo metro dall'acqua, scattata dai marinai di Salvamar Nunki, ha fatto il giro del mondo.

Non si tratta di una pratica innovativa: solo nel porto di Las Palmas de Gran Canaria ci sono stati sei precedenti negli ultimi quattro anni.