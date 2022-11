Gli operai fuggono e Foxconn produrrà 6 milioni di iPhone Pro in meno

AGI - Ci sarà un calo di produzione di quasi 6 milioni di esemplari di iPhone Pro quest'anno nel principale centro di produzione della Apple, il vasto stabilimento produttivo del colosso dell'elettronica taiwanese Foxconn, a Zhengzhou: la stima è di Bloomberg.

Le condizioni nello stabilimento di Zhengzhou sono terribili da mesi tanto che lo scorso mese, nel timore di contagio dal Covid-19, molti dipendenti sono fuggiti dalla Foxconn per tornare nei luoghi d'origine, anche a piedi, ed evitare di rimanere intrappolati nella fabbrica.

© Liang Xu / XINHUA / Xinhua via AFP





I laboratori della Foxconn a Shenzhen

Lo stabilimento di Foxconn, l'azienda taiwanese che fornisce l'americana Apple e uno dei principali assemblatori di iPhone al mondo, è stato teatro la scorsa settimana di violente proteste dei lavoratori che si sono scontrati con le forze di sicurezza locali.

Gli scontri fuori dallo stabilimento della Foxconn a Zhengzhou

Dal 2020 le grandi fabbriche in Cina hanno risposto ai focolai di Covid-19 nelle zone limitrofe istituendo il "circuito chiuso", che isola i lavoratori per lunghi periodi di tempo all'interno delle strutture per evitare contagi dall'estero e mantenere la produzione, ma questo è sfociato nel caos perché il rifornimento alimentare, almeno a Zhengzhou, è andato male, il virus si è comunque diffuso e molti operai non sono stati adeguatamente pagati, il che ha portato ai disordini della scorsa settimana.