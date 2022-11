Due esplosioni a Gerusalemme hanno provocato un morto e 17 feriti

AGI - Sono due le esplosioni che hanno scosso Gerusalemme e causato un morto e 17 feriti.

La polizia pensa ad un attacco coordinato. La prima è avvenuta vicino alla stazione centrale degli autobus all'ingresso della città, ai margini del quartiere di Ramot.

Speaking from the scene of the first explosion, Police Chief Kobi Shabtai said that every bus in Jerusalem will be searched by police officers and all of the bomb-sniffing dogs in Israel will be activated to search for explosive devices.https://t.co/qaV6x99oyk