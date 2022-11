Borrell annuncia l'accordo tra Kosovo e Serbia sulle targhe delle auto

AGI - Kosovo e Serbia hanno raggiunto l'accordo per porre fine al braccio di ferro sulle targhe automobilistiche che aveva fatto salire alle stelle la tensione tra i due Paesi.

Lo ha annunciato il responsabile della politica estera dell'Ue Josep Borrell, in un 'tweet'.

We have a deal!



Very pleased to announce that Chief Negotiators of #Kosovo & #Serbia under EU-facilitation have agreed on measures to avoid further escalation and to fully concentrate on the proposal on normalisation of their relations.