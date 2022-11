Musk e Manara litigano per un disegno usato su Twitter

AGI - Elon Musk ha utilizzato un disegno di Milo Manara per sfidare Donald Trump a pubblicare il primo 'tweet': un meme religioso a sfondo sessuale molto esplicito per suggerire che l'ex presidente sta faticando a tenersi alla larga da Twitter.

L'uomo più ricco del mondo ha condiviso il meme con i suoi 118 milioni di utenti per rispondere a Trump che aveva detto di non aver "alcun motivo" per tornare su Twitter nonostante il suo nuovo proprietario, il miliardario sudafricano appunto, gli abbia restituito l'account che era stato 'bannato'.

And lead us not into temptation … pic.twitter.com/8qNOXzwXS9 — Elon Musk (@elonmusk) November 21, 2022

La vignetta mostra un monaco, indicato come 'Donald Trump', che prega mentre una giovane donna è china di fronte a lui, con il fondoschina esposto ma coperto dall'uccellino di 'Twitter'.

"E non ci indurre in tentazione...", ha aggiunto Musk, usando una frase del Padre Nostro. Trump sembra finora intenzionato a utilizzare il suo Truth Social, dove ha 4,61 milioni di follower: rinuncia però agli 87,5 milioni che ora seguono il suo account Twitter, rimasto finora inattivo.

Non è piaciuto a Milo Manara il fatto che Elon Musk abbia utilizzato un suo disegno per tentare Donald Trump a tornare su Twitter. "Vorrei che Elon Musk fosse obbligato a twittare mille volte: Non userò mai più i disegni di Milo Manara senza permesso. Non userò mai più i disegni di Milo Manara senza permesso. Non userò mai più...", ha scritto su Facebook.

E poi lascia intendere che non sia così contento che la proprietà di Twitter sia passata di mano: "Che ne dite se gli faccio causa, chiedendogli 44 miliardi di dollari di risarcimento? Così potrei ricomprare Twitter e ridarlo in gestione a qualcun altro!".