Lane: "Non è fondato rialzo tassi Bce da 75 punti base"

AGI - La Banca Centrale Europea alzerà ancora i tassi di interesse a dicembre e l'anno prossimo per combattere l'inflazione, ma gli aumenti potrebbero essere più contenuti rispetto a quelli più recenti poiché non ci sono più le ragioni per un rialzo da 75 punti base. Lo ha dichiarato il capo economista della Bce, Philip Lane, in un'intervista a Market News.

"Una base per prendere in considerazione un rialzo molto ampio, come uno da 75 punti base, non c'è più - ha spiegato Lane - Quanto già è stato fatto su base cumulativa, cambia i pro e i contro di qualsiasi incremento".

L'esponente Bce ha detto che l'istituto di Francoforte non intende mettere in pausa il suo ciclo di rialzi, ma "passare, al momento opportuno, a incrementi più piccoli" e ridurre le sue riserve obbligazionarie.