I sandali di Steve Jobs sono stati venduti per oltre 200 mila dollari

AGI - Sono stati battuti all'asta per il prezzo record di 218.750 dollari i sandali appartenuti al fondatore di Apple, Steve Jobs. "Il plantare in sughero e iuta conserva l'impronta dei piedi di Steve Jobs, modellata dopo anni di utilizzo", si legge nella presentazione sul sito della casa d'aste californiana Julien's Auctions.

Le calzature erano state usate da Jobs, morto nel 2011 per un tumore al pancreas, negli anni '70 e '80. Erano queste le Birkenstock Arizona che l'imprenditore aveva ai piedi mentre camminava su e giù per la casa californiana dove lui e Steve Wozniak co-fondarono Apple nel 1976. La base d'asta era pari a 60 mila dollari. L'acquirente è rimasto anonimo.

