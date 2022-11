Allarme per la salute di Lavrov, lui smentisce in bermuda e t-shirt

AGI - La vigilia del G20 a Bali ha visto gli occhi puntati sul primo bilaterale tra i presidenti di Usa e Cina, ma anche sul mini giallo consumatosi sulle condizioni di salute del capo della delegazione russa al summit in Indonesia: il ministro degli Esteri, Serghei Lavrov, 72 anni.

Secondo fonti indonesiane nel governo e nel sistema sanitario, citate dal'Associated Press, il capo della diplomazia di Mosca è stato ricoverato brevemente all'ospedale Sanglah a Denpasar, dopo il suo arrivo a Bali, per un problema cardiaco. Wayan Koster, il governatore di Bali, ha assicurato poi che Lavrov è in buona salute e che il ricovero era legato a un semplice controllo.

Immediata la smentita di Mosca. "Il signor Lavrov ed io stiamo leggendo le notizie in Indonesia e non possiamo credere ai nostri occhi", ha scritto sarcastica su Telegram la portavoce Maria Zakharova, "sembra che il ministro sia stato ricoverato in ospedale! Questo è davvero il colmo della falsità!".

Maria #Zakharova published a video with #Lavrov to prove that he is well. pic.twitter.com/PfKHMvxM8j — NEXTA (@nexta_tv) November 14, 2022

Zakharova ha quindi pubblicato un video, in cui Lavrov appare in salute, seduto all'esterno del suo albergo con lo sfondo di un paesaggio tropicale, in bermuda e t-shirt. Nel video, in cui è impegnato a leggere delle carte, il ministro russo spiega che si sta "preparando al vertice di domani" e invita i giornalisti occidentali ad essere "più corretti". "Anche del nostro presidente dicono da 10 anni che è malato", aggiunge Lavrov, "è un tipo di gioco che non è nuovo in politica".

Due dettagli del video hanno attirato l'attenzione degli utenti russi sui social: l'orologio indossato dal ministro, che qualcuno sostiene sia un Apple Watch - fatto subito smentito da Zakharova - e la maglietta indossata con scritto il nome dell'artista americano Jena-Michel Basquiat, morto per overdose di eroina all'età di 27 anni, nel 1988.