Il Nevada non crede a Marchant e sceglie il democratico Aguilar

AGI - Il democratico Cisco Aguilar sarà il nuovo segretario di stato del Nevada, sconfiggendo il repubblicano Jim Marchant, che ha ripetutamente diffuso fake news sulla legittimità del voto per le presidenziali del 2020 nello Stato. Aguilar, un avvocato di Las Vegas ed ex aiutante del defunto leader della maggioranza al Senato degli Stati Uniti Harry Reid, sarà il primo segretario di stato latino dello stato.

Durante la campagna, Aguilar ha affermato di voler "rimuovere gli ostacoli alla partecipazione degli elettori" e rendere le elezioni più trasparenti "per mantenere la fiducia del pubblico". Ma gran parte dell'attenzione nella corsa si è concentrata su Marchant, che ha falsamente attribuito la sconfitta dell'ex presidente Donald Trump nel 2020 a un'elezione "truccata" nello Stato e ha incoraggiato il conteggio manuale delle schede, piuttosto che l'uso di macchine: un processo che secondo i critici porterebbe al caos e a errori.

