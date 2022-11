Le truppe di Kiev hanno recuperato il controllo dell'area di Kherson

AGI - L'esercito ucraino è entrato a Kherson, capoluogo della strategica regione meridionale occupata dai russi nelle prime fase dell'offensiva. Le forze di Mosca si sono ritirate a Est, sulla riva sinistra del fiume Dnepr, in un'altra dura battuta d'arresto per la cosiddetta operazione speciale, a quasi nove mesi dal suo inizio.

"Kherson sta tornando al controllo ucraino, unità delle forze armate ucraine stanno entrando in città", ha annunciato su Facebook il ministero della Difesa di Kiev, chiedendo ai soldati russi rimasti nell'area di "arrendersi immediatamente".

Il capo della diplomazia ucraina, Dmytro Kuleba, ha salutato "un'importante vittoria" e ha pubblicato sulle reti sociali un video che mostra, a sua detta, i residenti della località di Bilozerka, a pochi chilometri dal capoluogo, intenti a distruggere un gigantesco manifesto che proclama: "La Russia è qui per sempre".

“Russia is forever here”, said a poster in Bilozerka near Kherson. Well, not really!



To everyone in the world, including ASEAN where I currently am: Ukraine is gaining another important victory right now and proves that whatever Russia says or does, Ukraine will win. pic.twitter.com/8bc4JGNajX