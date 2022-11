Putin non andrà al vertice del G20 a Bali

AGI - Il presidente russo Vladimir Putin non andrà al vertice dei leader del G20 sull'isola indonesiana di Bali la prossima settimana. Lo ha confermato l'ambasciata russa in Indonesia all'AFP. "Posso confermare che Sergei Lavrov guiderà la delegazione russa al G20. Il programma del presidente Putin è ancora in fase di elaborazione, potrebbe partecipare virtualmente", ha detto Yulia Tomskaya, capo del protocollo dell'ambasciata.

In Occidente, intanto, alcuni funzionari credono sempre più che né l'Ucraina né la Russia saranno in grado di raggiungere i loro obiettivi nella guerra. Vedono l'inverno, quando il ritmo della guerra rallenta, come il momento di avviare i negoziati tra i due paesi. È quanto si legge sul sito ucraino Unian, che cita la NBC News con riferimento a fonti informate.

I rappresentanti delle agenzie di difesa occidentali - afferma il sito - mettono in dubbio la capacità dell'Ucraina di espellere completamente gli invasori russi dai territori conquistati. Ritengono che la stabilizzazione della prima linea durante l'inverno possa significare che nessuna delle due parti è in grado di raggiungere il proprio obiettivo. "Tutto rallenta in inverno. C'e' potenziale per i negoziati, vorremmo vederli accadere", ha detto una delle fonti a NBC News.

Il generale degli Stati Uniti, Mark Milley, ha invece aggiornato sui numeri: più di 100.000 militari russi sono stati uccisi o feriti in Ucraina, con le forze di Kiev che probabilmente hanno subito vittime simili.