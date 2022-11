I repubblicani conquistano la Camera ma non si solleva l''onda rossa'

AGI - Elezioni di midterm con sorpresa. I repubblicani strappano la conquista della Camera ma non c'è stata l''onda rossa', almeno per ora visto che molti 'duelli' sono ancora aperti.

I repubblicani hanno finora conquistato cinque seggi che erano dei democratici alla Camera.

Il controllo del Senato resta in bilico ma per avere il risultato definitivo si dovrà probabilmente attendere il ballottaggio del 6 dicembre visto che nel seggio della Georgia è da ore testa a testa tra i due afroamericani in corsa.

C'è stato invece uno 'tsunami' rosso in Florida, dove il governatore DeSantis in Florida è l'uomo nuovo del Gop, destinato probabilmente a sfidare l'ex presidente Donald Trump nella 'corsa' alla nomination repubblicana per il 2024. Non a caso il tycoon lo ha già messo in guardia: "Non candidarti, so molte cose poco lusinghiere su di te".

Due donne fanno il regalo a Biden a New York

I democratici hanno tenuto in alcune sfide chiave a cominciare da New York, con due donne. Nella 'corsa' per il governatore ha vinto la candidata Kathy Hochul, governatore uscente, mentre la procura generale dello Stato sembra destinata a rimanere guidata da Letitia James, 'bestia nera' dell'ex presidente Donald Trump. Hochul è stata sfidata dal repubblicano Lee Zeldin e la 'corsa' era sembrata molto più serrata durante la campagna elettorale.

Così, il partito del presidente Biden conserva una piazza simbolica come New York, che è in mano ai Democratici dal 2007, in un momento di incertezza per il governo federale.

Sebbene Hochul non rappresenti l'ala sinistra del partito, è stata molto combattiva a difesa del diritto all'aborto, proclamando New York come 'Stato rifugio' per tutte quelle donne che desiderano abortire e vivono negli Stati repubblicani in cui tale diritto è stato proibito: una posizione che evidentemente ha fatto breccia tra gli elettori.

164 i candidati 'negazionisti' del voto 2020 tra quelli che hanno vinto

Sono saliti a 164 i candidati repubblicani vincenti che non hanno riconosciuto la vittoria di Joe Biden alle presidenziali del 2020. In corsa, per il Congresso e per le cariche statali, sono quasi in trecento. I 'negazionisti' fedeli a Donald Trump hanno vinto tra l'altro le loro corse elettorali in molti Stati, dal Kentucky alla Florida, dall'Indiana al North Carolina.

Thank you, VA-07. We did it! pic.twitter.com/KifiZCnLFc — Abigail Spanberger (@SpanbergerVA07) November 9, 2022

Spanberger vince in Virgina, Dem arginano onda rossa

La deputata democratica Abigail Spanberger conserva il suo seggio alla Camera Usa, dopo aver sconfitto la repubblicana e trumpiana di ferro Yesli Vega nel settimo distretto congressuale della Virginia. I risultati di due sfide chiave in Virginia indicano che non c'è stata l'onda rossa temuta dai democratici.

La repubblicana Jen Kiggans ha infatti strappato il seggio alla democratica Elaine Luria, ma alla vittoria di Spanberger si è aggiunta quella della democratica Jennifer Wexton che ha confermato il suo seggio nella sfida a Washington DC. I repubblicani contavano di battere tutte e tre le donne democratiche della Virginia alla Camera. Nelle presidenziali del 2020 Biden vinse in Virginia, ma da gennaio di quest'anno lo Stato ha un governatore repubblicano, Glenn Youngkin.

Ex portavoce Trump prima governatrice Arkansas

La repubblicana Sarah Huckabee Sanders, ex portavoce dell'ex presidente Usa, Donald Trump e figlia dell'ex governatore Mike Huckabee, ha battuto il democratico Chris Jones e diventa così la prima governatrice nella storia dell'Arkansas.

Gov. Pennsylvania, Dem Shapiro batte trumpiano Mastriano

Il democratico Josh Shapiro ha battuto il repubblicano e trumpiano di ferro, Doug Mastriano, nella corsa a governatore della Pennsylvania. Shapiro, come molti Democratici, ha fatto una campagna per proteggere il diritto all'aborto. La sua vittoria dimostra anche i limiti dei repubblicani allineati con l'ex presidente. Mastriano, che aveva portato un autobus carico di persone a Washington, il 6 gennaio 2021, è stato citato in giudizio dal comitato della Camera che indaga sull'attacco al Campidoglio.

Real freedom prevailed in Pennsylvania. I’m humbled and proud to be your next Governor. pic.twitter.com/MxzNt8ajKb — Josh Shapiro (@JoshShapiroPA) November 9, 2022

Eletti primo senatore della tribù Cherokee, primo governatore afroamericano Maryland, prima governatrice Lesbica

Markwayne Mullin sarà il primo rappresentante della tribù Cherokee in Senato dal 1925. Il repubblicano, 45 anni, già membro della Camera, ha vinto il seggio nello Stato dell'Oklahoma, battendo la democratica Kendra Horn. Il democratico Wes Moore è il primo governatore afroamericano della storia del Maryland e il terzo negli Stati Uniti.

Moore, 44 anni, che aveva ricevuto l'endorsement della star televisiva Oprah Winfrey e aveva lanciato una campagna incentrata nel contrastare la fame tra i bambini del Maryland, ha sconfitto il candidato trumpiano Dan Cox. La democratica Maura Healey è la nuova governatrice del Massachusetts: è la prima donna apertamente lesbica a diventare governatore negli Stati Uniti. Healey, 51 anni, ex attorney general, potrebbe non essere l'unica. In Oregon è in corsa Tina Kotek.

Il Dem Frost primo eletto Generazione Z a Congresso

Il democratico Maxwell Frost, 25 anni di Orlando (Florida) di origine afro-cubana, è sarà primo membro della Generazione Z eletto al Congresso. Frost ha battuto il repubblicano Calvin Wimbish nella corsa per il seggio nell'area di Orlando per succedere al rappresentante democratico Val Demings, che ha lasciato il seggio per correre al Senato.

I membri della Generazione Z - nati dopo il 1996 - possono essere eletti per la prima volta alla Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti in queste elezioni. (I membri della Camera devono avere almeno 25 anni).

WE WON!!!! History was made tonight. We made history for Floridians, for Gen Z, and for everyone who believes we deserve a better future. I am beyond thankful for the opportunity to represent my home in the United States Congress. #FL10 — Maxwell Alejandro Frost (@MaxwellFrostFL) November 9, 2022

In Florida, DeSantis ha conquistato il voto degli ispanici

I sondaggi che davano il passaggio di molti elettori ispanici dal voto democratico a quello repubblicano trovano conferma nella vittoria di Ron DeSantis in Florida. Il governatore conservatore, dichiarato vincitore dalle proiezioni quando lo spoglio dei voti è arrivato a circa l'80%, ha vinto anche nella contea Miami Dade, feudo democratico dove alle presidenziali del 2016 Hillary Clinton aveva vinto con un margine di 26 punti rispetto a Donald Trump. La contea ha una grande presenza di ispanici.

Democratica Ocasio-Cortez rieletta a New York. La cospirazionista Greene rieletta in Georgia

La giovane rappresentante democratica alla Camera Alexandria Ocasio-Cortez è stata rieletta a New York. La cospirazionista del movimento Qanon Marjorie, Taylor Greene, è stata rieletta in Georgia per la Camera. La suprematista bianca è candidata a un ruolo di primo piano tra i repubblicani alla Camera. Per lei, sostenuta da Donald Trump, si parla anche di possibile ruolo come Speaker.

Ancora una volta la Georgia tiene gli Usa con il fiato sospeso

La Georgia l'ha fatto di nuovo: lo Stato del Sud, che già aveva avuto un ruolo decisivo nelle elezioni del 2022, ha un risultato così ravvicinato per il seggio al Senato che lascerà il Paese con il fiato sospeso fino al 6 dicembre. Sembra ormai chiaro che né il candidato repubblicano, l'ex campione di footbal Herschel Walker, ferocemente pro-vita, né l'attuale senatore democratico, il reverendo battista Raphael Warnock, raggiungerà il 50% dei voti necessari per entrare in carica.

Il 2% ottenuto da un terzo candidato, il libertario Chase Oliver, probabilmente spingerà i due politici al ballottaggio di dicembre.

Questo non fa che allungare l'incertezza per Biden, che stanotte andrà a dormire senza sapere quale Senato avrà durante la seconda metà del suo mandato. La 'chiave' è anche nei risultati in Pennsylvania (dove comunque il dem John Fetterman dovrebbe aver strappato il seggio ai repubblicani, battendo Mehmed Oz, anche lui candidato trupiano, in un seggio lasciato dal repubblicano Pat Toomey) e in Nevada dove ancora non è chiaro il risultato del duello tra la

democratica Catherine Cortez Masto e il repubblicano appoggiato da Trump e 'negazionista' del voto 2020 Adam Laxalt.

Non è la prima volta che la Georgia lascia gli Stati Uniti con il fiato sospeso. Due anni fa, Biden aveva sconfitto per un soffio Donald Trump in Georgia; e l'ex presidente repubblicano ha usato quel risultato per denunciare presunti frodi elettorali e forzare il riconteggio.

Per la corsa a governatore il repubblicano Brian Kemp ha invece battuto la Democratica Stacey Abrams, in un duello che era il 'bis' della loro 'corsa' nel 2018.

Il Repubblicano Lee rieletto nello Utah

Secondo le proiezioni, il repubblicano Mike Lee sarà rieletto nello Utah, vincendo la sfida con il candidato indipendnete Evan McMullin.

Big win in Utah! Congratulations to Senator @MikeLeeforUtah on another win! pic.twitter.com/a7SGHJlg75 — GOP (@GOP) November 9, 2022

In Pennsylania il Dem Fetterman strappa seggio Senato al Gop

Il candidato democratico al Senato John Fetterman ha battuto il trumpiano Mehmet Oz in Pennsylvania. Il successo del democratico e' molto importante per il controllo del Senato, perche' la corsa era per un seggio lasciato libero da un Repubblicano, Pat Toomey.

Giudice boccia richiesta Gop di mantenere aperti i seggi

Un giudice statunitense ha respinto la richiesta presentata dal Comitato nazionale repubblicano di mantenere aperti i seggi elettorali nella contea di Maricopa, dove vive il 62% degli abitanti dello Stato dell'Arizona. I seggi quindi hanno chiuso alle 19:00 ora locale, anziché alle 22:00 come richiesto dai repubblicani.

Secondo la leader del partito repubblicano, Ronna McDaniel, il 25% dei seggi ha avuto problemi. Secondo l'amministrazione di Maricopa il 20% dei seggi ha avuto problemi, ovvero circa 40 centri; ma hanno sottolineato che gli elettori possono depositare le loro schede in una cassetta di sicurezza e che verranno conteggiate in seguito. Maricopa era già stata al centro delle polemiche nelle elezioni presidenziali del 2020, quando Joe Biden ha vinto su Donald Trump per 45mila voti dopo un secondo riconteggio delle schede e tra accuse di frode da parte del tycoon, che non si sono mai placate. Anche martedì, l'ex presidente repubblicano ha usato il suo profilo sul suo social network, Truth, per lamentarsi della correttezza del processo elettorale e ha criticato Maricopa per essere di nuovo al centro dei problemi.

Vance, cantore della 'Rust Belt', eletto in Ohio

Il repubblicano J.D. Vance, sostenuto da Trump, ha vinto il seggio al Senato degli Stati Uniti in Ohio. La vittoria però non rappresenta un guadagno dal momento che Vance e il rivale Tim Ryan, membro del Congresso democratico, stavano gareggiando per sostituire il repubblicano in pensione Rob Portman.

Vance, 37 anni, ha guadagnato l'attenzione nazionale - e il plauso - nel 2016 con il suo libro di memorie sulla sua infanzia modesta e caotica in una città operaia dell'Ohio che è diventata un simbolo del declino industriale della Rust Belt americana.

Vittorie Dem alle Hawaii

Il democratico Josh Green è il vincitore nella corsa a governatore nelle Hawaii contro il repubblicano Duke Aiona, secondo le proiezioni della Cnn. Precedentemente il senatore democratico Brian Schatz aveva invece vinto la corsa al seggio contro il repubblicano Bob McDermott.

Nuovo Messico, Wisconsin e Michigan confermano i governatori democratici

La governatrice democratica del Nuovo Messico, ex Segretaria di Stato per la Sanità, Michelle Lujan Grisham è stata riconfermata e ha sconfitto lo sfidante repubblicano Mark Ronchetti. Rieletti anche i governatori dem di Wisconsin e Michigan, Tony Evers e Whitmer.