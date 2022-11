L'America al voto per il midterm. I repubblicani attendono uno 'tsunami di voti'  

AGi - È la notte di midterm e gli elettori americani sono chiamati a rinnovare i 435 deputati della Camera e un terzo dei 100 senatori.

Oltre a questi, sono in ballo 36 governatori e una serie di cariche a livello statale, come i segretari di Stato. Anche su di loro si appuntano gli sguardi, in vista delle presidenziali 2024, dal momento che queste figure supervisioneranno la macchina elettorale. Inoltre, in quattro Stati - California, Vermont, Kentucky e Michigan - si terranno referendum sull'aborto.

Circa 168 milioni di americani sono chiamati alle urne, ma oltre 42 milioni si sono già espressi grazie al voto anticipato o per posta, una possibilita' ammessa dalla maggioranza dei 50 Stati Usa.

I democratici al momento detengono la maggioranza in entrambi i bracci del Congresso, ma il distacco è molto risicato al Senato: sono 50 a 50, con il voto della vice presidente Kamala Harris che fa la differenza alla bisogna. Quanto alla Camera, siedono 221 democratici e 212 repubblicani, con due seggi vacanti, e i sondaggi non sono buoni. Al Gop basta conquistare una manciata di seggi per modificare la situazione a suo favore.

Sarebbe un duro colpo per il presidente Joe Biden che si ritroverebbe come 'un'anatra zoppa', questa l'espressione, per gli ultimi due anni di mandato, impossibilitato a far avanzare la sua agenda.