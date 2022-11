La donna che ha vinto alla lotteria due volte a distanza di una settimana

AGI - La ruota della fortuna è davvero cieca. Nel Delaware una donna ha vinto per due volte, a distanza di pochi giorni: prima con un Gratta e Vinci, 100 mila dollari. E poi, quando ha voluto festeggiare sfidando di nuovo la fortuna, ha fatto jackpot intascando altri 300 mila dollari

È accaduto a metà ottobre. Il primo colpo di fortuna la signora, una settantenne, lo ha avuto facendo benzina: ha comprato due biglietti del gioco 'Instant Games' e, quando ha grattato, si è accorta che uno le regalava 100 mila dollari. La signora, originaria di Neewark, ha atteso una settimana per andare a riscuotere la somma.

Ma il 20 ottore si è recata al quartier generale della lotteria a Dover, la capitale, è si è fatta consegnare il premio. Era andata accompagnata da un'amica e, sulla strada del ritorno, si è fermata con lei in un mimimarket e ha voluto festeggiare regalandosi altri tre biglietti, stavolta della lotteria Serious Money: uno di questi le ha assicurato il premio da 300 mila dollari.

Le due amiche non credevano ai propri occhi: si sono dovute sedere per riprendersi. La signora, che ha voluto mantenere l'anonimato, ha raccontato che metterà la gran parte della sua vincita in un fondo pensione per la vecchiaia.