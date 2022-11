Nell'ultimo anno almeno 15mila persone sono morte per il caldo estremo in Europa

AGI - Nel 2022 almeno 15 mila persone sono morte in Europa a causa del caldo record. I dati sono stati diffusi dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) che ha precisato come i Paesi più colpiti siano Spagna e Germania.

Secondo l'Oms, i tre mesi estivi da giugno ad agosto sono stati i più caldi in Europa da quando si monitora il dato climatico. Le temperature eccezionali hanno portato alla peggiore siccità che il continente abbia registrato dal Medioevo.

We have only one .



And it’s being devastated by the #ClimateCrisis.



Air pollution alone claims -7 million lives globally each year.



At @COP27P, countries must commit to truly urgent action to mitigate the impacts of #ClimateChange - individually and together. https://t.co/7aXE22K0ty