Biden: "Il voto non è un referendum; è una scelta"

"Questa elezione non è un referendum, è una scelta tra due diverse visioni dell'America".

Joe Biden vola a Philadelphia nell'ultimo miglio di campagna per le elezioni di metà mandato in calendario martedì 8 novembre. Nella città della Dichiarazione dell'Indipendenza americana, bastione dem, sarà affiancato dall'ex presidente Barack Obama mentre Donald Trump parlerà sempre nel Keystone State, a 400 chilometri di distanza. Come nel 2020, Biden e Trump si marcano stretti.

"L'ho detto dal principio. Il mio obiettivo quando ho corso per la presidenza - inisiste il capo della Casa Bianca - era di costruire un'economia dal basso verso l'alto e per la classe media, che ricompensi il lavoro e non solo i ricchi, un'economia che possa funzionare per tutti".