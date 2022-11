Scholz a Pechino: "La cooperazione economica sia equa". Xi: "Evitare lo scontro"  

AGI - Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha chiesto alla Cina relazioni commerciali ed economiche "eque", basate sulla "reciprocità". "Ciò che è chiaro per noi è che non crediamo nelle idee di disaccoppiamento (con la Cina) ma è anche chiaro che ciò ha a che fare con i legami economici alla pari, con la reciprocità, con la questione che l'accesso agli investimenti deve essere garantito allo stesso modo", ha affermato il leader di Berlino.

President Xi Jinping just met with German Chancellor Olaf Scholz on his official visit to China. pic.twitter.com/HRrQHrNe5d