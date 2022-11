Un Gruyere il miglior formaggio del mondo, al secondo posto un Gorgonzola dolce toscano

AGI - Un gorgonzola dolce Dop italiano ha conquistato il secondo posto nella classifica World Cheese Awards 2022, i formaggi più buoni del mondo: prodotto da De' Masi, un'azienda situata nel cuore della Toscana, è salito sul podio della kermesse, giunta alla 34esima edizione, con prodotti da 900 aziende provenienti da 42 Paesi.

Tra i primi 16 posti, tre formaggi erano italiani. In cima alla classifica si è però classificato un gruyere svizzero, prodotto da un caseificio locale, il Vorderfultigen.

Inizialmente il concorso doveva essere ospitato a Kiev, in Ucraina, ma a causa dell'invasione russa l'evento e' stato spostato in Galles, a Newport. Oltre al secondo posto del gorgonzola, si sono ben piazzati anche MA-TRU', pecorino amatriciano della F.lli Petrucci srl; e l'Ambra di Talamello di Rocca Toscana Formaggi srl.

La classifica è stata stilata da una giuria (in cui sedevano casari, chef, operatori del settore, rivenditori) che ha prima ridotto la 'platea' a 98 campioni "super gold" e poi a 16 finalisti.

I formaggi sono stati valutati su aspetti come l'aspetto della crosta e della pasta, l'aroma, il corpo e la consistenza, ma la maggior parte dei punti veniva assegnata per sapore e sensazione in bocca.