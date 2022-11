>

Meloni in missione a Bruxelles, accolta all'Europarlamento: "La voce dell'Italia in Europa sarà forte"

La premier: "Pronti ad affrontare le grandi questioni, a partire dalla crisi energetica, a sostegno di famiglie e imprese e per frenare la speculazione". La presidente Metsola: "Siete un Paese centrale, uniti su energia e inflazione come per il Covid". La premier a pranzo con Gentiloni, in serata gli incontri con von der Leyen e Michel.