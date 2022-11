Il relitto della seconda guerra mondiale che continua a inquinare il Mare del Nord

AGI - Scrive il Washington Post che da 80 anni il relitto del Vorpostenboot V-1302 di nome “John Mahn”, “un peschereccio trasformato in motovedetta navale tedesco affondato nel 1942 durante la Seconda Guerra Mondiale, giace tuttora silenziosamente sul fondo del Mare del Nord”. Silenzioso sì, ma non certo innocuo, perché da quando un team di ricercatori belgi l’ha individuato e ha studiato i sedimenti che lo circondano ha scoperto una quantità enorme di sostanze chimiche che il relitto continua ancor oggi a rilasciare nelle acque circostanti. Ne da notizia l’edizione del Washington Post.

Secondo un’analisi pubblicata su Frontiers in Marine Science si tratta infatti di “sostanze chimiche tossiche, inclusi metalli pesanti, arsenico e Tnt”. Il peschereccio a vapore è stato affondato dopo un attacco dei bombardieri della Royal Air Force britannica ed è colato a picco con tutte le sue munizioni e le sue riserve di carbone e tutto quel che di pericoloso portava con sé.

The year is 1942. The atmosphere is abuzz with the sounds of the Second World War. The German Navy took over a fishing trawler, V 1302 John Mahn, for use as a Vorpostenboot, or patrol boat, for Operation Cerberus a German naval operation. https://t.co/9tGCqYiMNX pic.twitter.com/94YvN54JZl