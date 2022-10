Sale la febbre negli Usa per il Powerball di Halloween: il jackpot vale un miliardo di dollari

AGI - 280 miloni di euro in Italia, un miliardo di dollari negli Stati Uniti. È l’ammontare del jackpot che SuperEnalotto e Powerball hanno raggiunto simultaneamente in questi giorni, ciò che potrebbe far cadere una gran massa di denaro cambiando la vita a qualcuno se uscissero i numeri fatidici.

Ma mentre in Italia il lunedì non si estrae, negli Usa c’è grande attesa invece per il jackpot di questa sera di Halloween che potrebbe dare la possibilità di vincere un premio che potrebbe soddisfare l’acquisto in miliardi di dolcetti. E uno “scherzetto” graditissimo.

In America è la seconda volta in 30 anni di storia di Powerball che si raggiunge un montepremi stimato in un miliardo di dollari, ed è il quinto jackpot più grande nella storia della lotteria degli Stati Uniti e il secondo più grande nella storia del Powerball, dietro solo alla vincita di $ 1,586 miliardi nel 2016 raggiunta da tre persone in California, Florida e Tennessee, stabilendo così un record mondiale, scrive il New York Times confortato da fonti ufficiali.

One lucky lotto player could be in for a very big treat on Halloween night as the Powerball jackpot grows to an estimated $1 billion, with the next drawing on Monday. https://t.co/o4XjcoW54T pic.twitter.com/2va0HKLtlf — CNN (@CNN) October 30, 2022

L'ultimo jackpot Powerball è stato vinto all'inizio di agosto, quando un biglietto venduto in Pennsylvania ha fruttato ben 207 milioni di dollari dopo ben 37 estrazioni consecutive senza vincitore. L’aspettativa e la “febbre da jackpot” per questo lunedì è altissima, ma le probabilità di vincita sono minime, solo una su 292 milioni si legge nella cronaca giornalistica.

Tanto per alzare la tensione, il quotidiano americano si chiede cosa potrebbe fare una persona se vincesse tale somma e la risposta degli esperti è che “dovrebbe chiedere aiuto a un avvocato rispettabile, un consulente finanziario o a un contabile” perché “una vincita a dieci cifre potrebbe dare le vertigini e portare con sé problemi molto grossi e reali” per chi la dovesse incassare. Ovvero? “Parenti e conoscenti che chiedono denaro, una ricchezza mal gestita che porta alla rovina finanziaria o domande personali spaventose”, analizza il Times. Ma forse la cosa migliore sarebbe sprofondare nell’anonimato, magari dando mandato ad una banca di incassare il montepremi.

The #Powerball jackpot reached an estimated $1 billion for the next drawing on Halloween. If a player wins Monday's jackpot, it will be the second largest jackpot in Powerball history. https://t.co/jIWEyqIlR2 pic.twitter.com/zDJ9CXSpQu — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) October 30, 2022

Gli interrogativi sono però più d’uno, insiste il Times: incassare o affidarsi ad una rendita “che per il Powerball è spalmata su un periodo di 29 anni”? Oppure, invece, investire il denaro, che potrebbe rendere persino molto di più? Secondo Robert Pagliarini, un consulente finanziario della California specializzato in clienti dalla "ricchezza improvvisa" quanto mai rapida, "il problema è che le persone si sentono in uno stato di grazia ed urlano 'oh mio dio, ho vinto tanti di quei soldi che ora tutto sarà perfetto'. Invece ciò non accade", smorza gli entusiasmi il consulente. Nel frattempo, fino al momento dell’estrazione, si sogna ad occhi aperti. Ma non è detto poi che questa di Halloween sia la serata dell’estrazione decisiva.

Ad esempio in Italia l’ultimo 6 al SuperEnalotto è datato 22 maggio 2021 con una vincita da 156 milioni. Mentre il montepremi più alto è stato assegnato il 13 agosto 2019 con un jackpot vincente da 209,1 milioni di euro.