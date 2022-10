Travolti dalla calca nella festa di Halloween, a Seul almeno 59 morti  

AGI - È di almeno 59 morti e 150 feriti il bilancio della ressa creatasi in un quartiere della movida a Seul, capitale della Corea del Sud, dove si festeggiava Halloween in strada per la prima volta senza mascherine contro il Covid. Lo hanno reso noto le autorità sudcoreane.

Decine di persone hanno accusato i sintomi di un arresto cardiaco a Seul, capitale della Corea del Sud, mentre partecipavano a un party di Halloween. Secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa Yonhap, almeno 81 persone hanno chiamato il numero per le emergenze dichiarando di avere difficoltà respiratorie e decine di loro sono state sottoposte a rianimazione cardiopolmonare (Rcp).

[Breaking] Nightmare in #Itaewon. Current status is that over 50 people have collapsed and possible multiple fatalities due to overcrowding during the Halloween festivities. Stay tuned for more info. pic.twitter.com/NhvVqnHlkl