Per Elon Musk, Twitter dovrebbe essere più inclusivo possibile

AGI - Nella settimana in cui dovrà concluderne l'acquisto, Elon Musk traccia un disegno di come dovrà essere Twitter in futuro. "Twitter - scrive il fondatore di Tesla e Space X - dovrebbe essere il più ampiamente inclusivo possibile, fungendo da forum equo per un dibattito vivace, anche se occasionalmente rancoroso, tra convinzioni ampiamente divergenti".

La scadenza fissata dal tribunale entro la quale Musk dovrà acquistare il social network è il 28 ottobre. In caso contrario, sarà un giudice del Delaware a pronunciarsi sull'obbligatorietà dell'operazione cui in un primo tempo Musk aveva rinunciato.