Las Vegas ha dato il via libera al campionato di 'schiaffi in faccia' 

AGI - Via libera, ma con giudizio, della commissione atletica dello stato del Nevada, Usa, per il campionato di combattimento a schiaffi in faccia. La peculiare specialità sarà regolamentata e supervisionata dalla Nevada State Athletic Commission (NSAC) dopo una votazione avvenuta a Las Vegas durante la riunione mensile della commissione, secondo quanto riportato da "ESPN".

La discussione sulla questione sarebbe durata circa 13 minuti e sarebbe iniziata con un intervento di Hunter Campbell della UFC (Ultimate Fighting Championship) , che secondo il portale dedicato "MMAjunkie" farà parte del gruppo di proprietà principale della Power Slap League. Campbell ha dichiarato a "ESPN" che le persone coinvolte nella Power Slap League hanno lavorato con i funzionari della commissione, tra cui il presidente Stephen Cloobeck, il direttore esecutivo Jeff Mullen e Joel Becker dell'ufficio del procuratore generale del Nevada, nell'ultimo anno per lavorare su un set di regole per dare una migliore struttura allo "sport".

La Power Slap League avrà anche requisiti medici, classi di peso e matchmaking simili a quelli delle arti marziali miste (MMA). Gran parte della presentazione di Campbell avrebbe ruotato attorno alla necessità di una regolamentazione in uno sport che secondo lui stava crescendo in popolarità ma con eventi da "magazzino", ha riportato sempre "MMAjunkie".

Campbell ha aggiunto, secondo quanto chiarito da "ESPN", che spera che il coinvolgimento della commissione garantisca due cose: la sicurezza dei combattenti e l'integrità degli atleti. Le competizioni di schiaffo in faccia esistono da anni in varie forme. Ma sono cresciute in popolarità nei primi giorni della pandemia, con l'aiuto di alcuni video virali.