In Germania ambientalisti buttano del purè su un dipinto di Monet

AGI - Due ambientalisti del gruppo 'Last Generation' hanno imbrattato un dipinto di Claude Monet al Museo Barberini di Potsdam, in Germania, lanciandogli contro del puré di patate. Lo ha reso noto lo stesso gruppo su Twitter postando il video dell'azione di protesta. L'opera presa di mira si intitola 'Les meules' ("il pagliaio") ed è considerata fra i capolavori dell'artista francese. Gli attivisti chiedono misure efficaci contro il cambiamento climatico. Pochi giorni due attiviste per l'ambiente hanno gettato zuppa al pomodoro sul capolavoro di Van Gogh 'I Girasoli', a Londra. Il museo tedesco sta valutando gli eventuali danni al dipinto di Monet.

ALLEMAGNE : Des militants écologistes du groupe Letzte Generation ont jeté de la purée de pommes de terre sur le tableau "Les Meules", de Claude Monet, au Musée Barberini à Postdam. L'œuvre a été vendue plus de 100 millions d'euros en 2019. pic.twitter.com/xwGfwAaaCW — Infos Françaises (@InfosFrancaises) October 23, 2022