BoJo non correrà per Downing Street

AGI - Boris Johnson ha annunciato che non correrà per la leadership dei Tory e, quindi, per il suo ritorno a Downing Street. "Negli ultimi giorni sono tristemente arrivato alla conclusione che questa (partecipazione alla gara interna al partito conservatore, ndr) non sarebbe la cosa giusta da fare, semplicemente", afferma l'ex premier in una nota. "Non si può governare efficacemente senza il partito unito in Parlamento", aggiunge BoJo.

Proprio oggi l'ex ministro britannico dell'Economia, Rishi Sunak ha confermato ufficialmente la sua candidatura alle primarie, per subentrare alla dimissionaria Liz Truss alla guida del partito conservatore e al governo del Regno Unito.

