Liz Truss prenderà la pensione da premier dopo soli 44 giorni

AGI - Solo 44 giorni in carica e potrà ricevere la 'pensione' da premier: ha creato non poco malumore la notizia che Liz Truss, il capo di governo che è rimasto per meno tempo a Downing Street nella storia del Regno Unito, potrà ottenere fino a 115 mila sterline all'anno di indennità per il mandato ricoperto per un mese e mezzo solamente.

"In un momento in cui un funzionario su cinque utilizza il banco alimentare e il 35% ha saltato i pasti perchè non ha cibo, è grottesco che Liz Truss possa andarsene con quello che è effettivamente un bonus di 115.000 sterline", ha denunciato il leader sindacalista Mark Serwotka.