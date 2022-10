Cosa prevede l'intesa sul tetto al prezzo del gas raggiunta dall'Ue

Un tetto al gas per le transazioni al Ttf di Amsterdam (con un interruttore contro i picchi giornalieri), un nuovo indice per il Gnl, acquisti congiunti obbligatori, maggiore solidarietà tra gli Stati, più liquidità alle aziende energetiche e ulteriore riduzione della domanda. Sono queste le novità che la Commissione europea mette sul tavolo per far fronte alla crisi energetica