L'ambasciatore all'Economist: "Vecchi stereotipi in copertina"

AGI - "Sebbene spaghetti e pizza siano i cibi più ricercati nel mondo, in qualità di secondo maggiore produttore in Europa, per la prossima copertina suggerirei di scegliere tra i settori dell'aerospazio, della biotecnologia, dell'automotive e della farmaceutica. Qualsiasi sia la scelta fornirebbe un più accurato quadro dell'Italia, tenuto conto anche della vostra, non così segreta, ammirazione per il nostro modello economico".

Così l'ambasciatore italiano a Londra, Inigo Lambertini, in un post su Twitter rivolto all'Economist che oggi ha pubblicato in copertina una foto anti-Truss con lo stereotipo italiano.

"Leggere l'Economist è un piacere per ogni diplomatico - ha aggiunto l'ambasciatore - a maggior ragione dal momento che dedicate un'attenzione costante

all'Italia, tanto amata dai britannici", ma l'ultima copertina è "purtroppo ispirata agli stereotipi più vecchi".