Una bimba di 16 mesi uccisa in un raro attacco di giraffa in Sudafrica

AGI - Un'infante di 16 mesi è stata uccisa in un raro attacco sferrato da una giraffa in Sud Africa.

E' avvenuto in un parco a 270 chilometri a nord-est da Durban. Secondo la portavoce della polizia, Nqobile Gwala, la piccola e la madre 25enne sono state "calpestate da una giraffa" mentre si trovavano alla Kuleni Farm nella zona di Hluhluwe.

L'infante è stata immediata portata da un medico "dove è morta" mentre la madre è stata trasferita in ospedale in condizioni critiche. Le giraffe non sono solite attaccare gli esseri umani e la polizia sta indagando sull'incidente.