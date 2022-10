Folla festeggia l'arrivo a Teheran dell'atleta iraniana che aveva gareggiato senza velo

AGI - Elnaz Rekabi, l'atleta iraniana che aveva gareggiato senza velo ai campionati di arrampicata di Seul, è atterrata all'aeroporto di Teheran, dove centinaia di persone la hanno ricevuta tra gli applausi. Lo riferisce la Bbc.

Ad attendere Rekabi, diventata un nuovo simbolo delle proteste contro il velo che stanno scuotendo l'Iran dopo la morte di Mahsa Amini, c'erano i suoi genitori e, a quanto risulta da filmati pubblicati sulle reti sociali, una folla che la ha accolta con mazzi di fiori e slogan come "Elnaz è un'eroina".

Elnaz Rekabi--the Iranian climber who refused to wear compulsory hejab while competing--is greeted as a hero at 5AM at Tehran airport after her plane lands from Seoul. Imprisoning her will only increase the Iranian nation's enormous admiration for her. pic.twitter.com/7LFUk8hTTJ