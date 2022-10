La Cina ha donato due panda giganti al Qatar in occasione dei mondiali di calcio

AGI - La Cina ha inviato al Qatar due panda giganti come dono in occasione dei Mondiali di calcio che prenderanno avvio il 20 novembre. Si tratta dei primi esemplari a mettere piede in Medio Oriente e sono stati accolti con tutti gli onori in un recinto di lusso con l'aria condizionata al parco Al Khor, una cinquantina di km a nord di Doha.

