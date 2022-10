Borrell: "Portiamo gli aiuti militari Ue all'Ucraina a 3,1 miliardi di euro"

AGI - "Mentre Dmytro Kuleba si rivolge al Consiglio Affari esteri da un rifugio antiaereo, aumentiamo l'assistenza militare dell'Ue a 3,1 miliardi euro e lanciamo la missione di addestramento militare dell'Ue per l'Ucraina". Lo annuncia in un tweet l'Alto rappresentante dell'Ue per la Politica estera, Josep Borrell.

While @DmytroKuleba addresses #FAC from a bomb shelter, we raise EU military assistance to €3.1 billion & launch the EU military training mission for #Ukraine.



Russia’s latest indiscriminate attacks will not shake our determination to support Ukraine, it will only reinforce it. pic.twitter.com/bnWDJKRdJb