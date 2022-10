Sul tavolo dell'Unione Europea un price cap dinamico sul gas

AGI - I capi di Stato e di Governo dell'Unione europea, al vertice di giovedì e venerdì, proporanno di "sviluppare un nuovo benchmark che rifletta in modo più accurato le condizioni del mercato del gas" rispetto all'attuale Ttf e, in attesa del nuovo indicatore, chiedono alla Commissione di "esplorare un corridoio dinamico temporaneo dei prezzi del gas naturale per limitare i prezzi".

È quanto si legge nella bozza delle dichiarazioni conclusive del vertice di cui l'AGI ha preso visione.

I leader Ue daranno inoltre il via libera ad "acquistare congiuntamente gas, a cominciare dal riempimento degli impianti di stoccaggio, e ad accelerare i negoziati con partner affidabili per cercare partenariati reciprocamente vantaggiosi, sfruttando appieno il peso collettivo dell'Unione nel mercato utilizzando la piattaforma energetica dell'Ue".

I Ventisette chiedono inoltre di "esplorare un quadro Ue temporaneo per limitare il prezzo del gas nella produzione di elettricità a un livello che aiuti a ridurre i prezzi dell'elettricità senza modificare l'ordine di merito e senza portare a un aumento generale del consumo di gas" e a "migliorare il funzionamento dei mercati dell'energia per aumentare la trasparenza del mercato ed eliminare i fattori che amplificano la volatilità dei prezzi del gas".

Infine i leader chiedono di "accelerare la rimozione degli ostacoli normativi per accelerare l'introduzione delle energie rinnovabili e delle relative reti".