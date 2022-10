Truss incontra Hunt mentre cresce il fronte 'ribelle' dei Tory

AGI - La premier britannica, Liz Truss, incontrerà oggi il suo nuovo ministro dell'Economia, Jeremy Hunt, per preparare la strategia del governo sempre più in bilico, che sta affrontando una crescente ribellione all'interno del Partito conservatore.

Truss riceverà Hunt, nominato venerdì scorso in sostituzione di Kwasi Kwarteng, presso la residenza di campagna di Dama, con l'obiettivo di portare avanti il piano fiscale che il cancelliere dello Scacchiere dovrà presentare il 31 ottobre. In un'intervista alla Bbc, Hunt ha ribadito che prenderà "decisioni molto difficili" per tenere sotto controllo il debito pubblico e "mostrare al mondo che possiamo rendere conto di ogni centesimo speso".

"La spesa pubblica non aumenterà tanto quanto le persone si aspettavano e chiederemo a tutti i dipartimenti strategie per risparmiare. E le tasse non saranno tagliate così rapidamente come previsto", ha chiarito il nuovo ministro. Ciò nonostante, Hunt ha assicurato che sta lavorando per un governo che "farà tutto il possibile per proteggere le famiglie e i più vulnerabili".

Hunt ha escluso un ritorno, con le prossime misure, all'austerità dell'esecutivo Tory di David Cameron nel 2010, ma non ha voluto nemmeno "escludere nulla", riferendosi a un possibile annullamento del calo di un punto percentuale dell'imposta sul reddito per i redditi più bassi promesso da Truss.

La premier, ha sottolineato Hunt, "ha ascoltato, è cambiata, ed è stata disposta a fare la cosa più difficile in politica, che è cambiare corso". Il ministro ha chiesto di dare a Truss il tempo di poterla giudicare per il risultato della sua azione di governo "in 18 mesi, non in cinque settimane", poichè "gli elettori vogliono stabilità".

Nelle ultime ore sono cresciute le speculazioni su un possibile movimento interno dei deputati Tory per far cadere Truss. I leader conservatori, rivela il Guardian, si incontreranno domani per discutere un piano di "salvataggio" che comporterebbe l'addio di Truss a Downing Street.

Per la successione si prenderebbe principalmente in considerazione il nome dell'ex ministro dell'Economia, Rishi Sunak, sconfitto da Truss alle primarie dei conservatori di quest'estate, secondo giornali vicini ai conservatori come il Times e il Telegraph.