L'amara sorpresa di Hunt per i britannici: "Le tasse aumenteranno"

AGI - Più tasse, ma anche più stabilità. E un deciso passo indietro sul taglio delle imposte ai citadini più ricchi. Il nuovo Cancelliere dello scacchiere delinea la politica economica britannica prossima ventura, quella che dovrebbe salvare Liz Truss dalla liquidazione a poco più di un mese dall'ingresso a Downing Street.

"Abbiamo di fronte delle decisioni difficili, i cittadini sono preoccupati per i mutui e l'arrivo dell'inverno vista la crisi del costo della vita. Le tasse non saranno tagliate così velocemente come i cittadini desiderano, alcune aumenteranno", ha detto il nuovo Cancelliere dello Scacchiere, Jeremy Hunt, intervistato da Sky News.

