In viaggio da sette anni, ha girato il mondo, fermandosi a lungo nei Paesi per conoscerli a fondo. Da due mesi e mezzo è in Iran e nei suoi post su Instagram si spinge a parlare delle ragioni delle proteste, con un presago accenno a quello che potrebbe accadere: "Non riesco ad andarmene da qui, ora più che mai. E non lo faccio per sfidare la sorte, ma perché anche io ora, sono parte di tutto questo"