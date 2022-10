Ucciso dai russi il direttore d'orchestra di Kherson: "Si era rifiutato di suonare per Mosca"

AGI - A Kherson, i russi hanno ucciso un direttore d'orchestra, Yuriy Kerpatenko, direttore del Teatro cittadino, sparandogli nella sua stessa casa.

Lo scrive la stampa ucraina, secondo cui il musicista che si era rifiutato di collaborare con i russi e di esibirsi nel "Concerto della Festa" pensato per il Primo Ottobre e per celebrare "il ritorno della vita tranquilla a Kherson".

The Russian occupiers killed the chief conductor of the Kherson Music and Drama Theater Yuriy Kerpatenko. Ukrainian media write that he was shot at his own house because he refused to cooperate with the Russian military.https://t.co/4qDcJiHp72 pic.twitter.com/LbgBJpFdUi