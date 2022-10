E' stato catturato il presunto autore della sparatoria in North Carolina

AGI - E' stato catturato il presunto autore della sparatoria in strada che ha causato la morte di almeno cinque persone a Raleigh la capitale della Carolina del Nord, negli Stati Uniti. Il dipartimento di polizia di Raleigh "ha confermato cinque vittime. Uno di loro era un agente di polizia fuori servizio".

La stima di uno studio pubblicato sulla rivista di medicina Jama parla di 557 miliardi di dollari all'anno. Secondo i dati dei Centers for Disease Control and Prevention, inoltre, nel 2020 negli Stati Uniti si sono verificati più di 45.000 decessi legati all'uso di pistole e fucili

Lo stesso dipartimento, in un tweet, ha poi scritto che il sospetto è stato arrestato dopo essere stato braccato in una residenza della zona.

The suspect has been taken into custody.