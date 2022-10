L'Ue: "Rischio nucleare in Ucraina? Ci prepariamo a ogni contingenza"

AGI - "Abbiamo sempre detto che un attacco nucleare cambierebbe tutto, avrebbe ripercussioni di lunga portata. L'abbiamo detto diverse volte, lo hanno fatto tutti i rappresentanti di Ue, Nato, Onu. E' qualcosa di totalmente inaccettabile. E ovviamente, noi come Ue e Stati membri, ci stiamo preparando per ogni contingenza. Anche se è un aspetto che riguarda più gli Stati membri", lo ha dichiarato il portavoce della Commissione europea per la politica estera, Peter Stano, rispondendo a una domanda sulle minacce nucleari.