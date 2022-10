Il nuovo tentativo di mediazione di Erdogan con Putin

AGI - L'obiettivo della Turchia è raggiungere un cessate il fuoco in Ucraina il prima possibile. Lo ha dichiarato il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, giunto alla Conferenza sulle misure di interazione e fiducia in Asia (CICA) ad Astana, citato da Ria Novosti. "Il nostro obiettivo è mantenere lo slancio raggiunto, nonostante le difficoltà sul campo, e al più presto, raggiunta una tregua, fermare lo spargimento di sangue", ha affermato Erdogan, che oggi avrà un colloquio bilaterale con il presidente russo, Vladimir Putin. Il presidente turco ha inoltre ricordato il ruolo di Ankara nel raggiungimento delle intese tra Mosca e Kiev sui corridoi del grano e sugli scambi di prigionieri.

I presidenti di Russia e Turchia, Vladimir Putin e Recep Tayyip Erdogan, si incontreranno oggi ad Astana, dove discuteranno della guerra in Ucraina e di un possibile negoziato tra Mosca e l'Occidente. L'incontro bilaterale, che si svolgerà a margine della Conferenza sulle misure di interazione e fiducia in Asia (CICA), a cui partecipano più di venti capi di Stato e di governo, sarà il quarto tra i due leader quest'anno.

President @RTErdogan attended the Sixth Summit of the Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia (CICA) hosted by President Kassym-Jomart K. Tokayev of Kazakhstan at the Palace of Independence in Astana. pic.twitter.com/pUk2eBWi3h