Un network di orti e frutteti, così le città diventano "commestibili"

AGI - Negli Stati Uniti ma anche altrove, la terra viene riconvertita per offrire gratuitamente frutta e verdura, senza dover fare specifiche richieste. È una tendenza che si è sviluppata nell’ultimo decennio, anche un Europa a partire dal 2010.

Ad esempio la città di Andernach, che si trova nella Valle del Reno in Germania, ha piantato 101 varietà di pomodori nel centro della città e ha pubblicizzato l’iniziativa dicendo a tutti di andare a raccoglierli e a prenderne quanti ne volevano. Un successo. Che si è ripetuto l’anno successivo con i fagioli e poi ancora con le cipolle. “Successivamente, la città ha deciso di piantare alberi da frutto, lattuga, zucchine, bacche ed erbe aromatiche e ciascun abitante di questa cittadina di 30 mila persone era libero di raccoglierle. Anzi, la raccolta è incoraggiata.

Si tratta delle cosiddette “città commestibili”, che come negli Stati Uniti mettono a disposizione terreni pubblici - da Seattle alla Carolina del Nord - dove le persone sono invitate a raccogliere e prendere dagli alberi da frutto e dai cespugli. E da quando nel 2010 si è sparsa la voce di quest’iniziativa altre città in Germania e in tutta l'Unione europea si sono unite al punto tale che l'Edible Cities Network è ora finanziato direttamente dalla Commissione Europea, l'organo esecutivo dell'Ue.

La rete comprende un gruppo di circa 150 città in tutto il mondo con alberi da frutto e orti in luoghi pubblici a cui chiunque può accedere gratuitamente, dichiara al Washington Post Marisa Pettit, coordinatrice di Edible Cities, tant’è che “ogni organizzazione partner del progetto riceve finanziamenti dal bilancio dell'UE per svolgere il proprio lavoro", spiega. Edible Cities sta ora supportando un orto comunitario a Cuba, mentre le città di Cina, Tunisia, Togo e Uruguay stanno anche sviluppando piani per le foreste alimentari urbane. Anche perché "gli spazi naturali verdi pubblici nelle città sono incredibilmente preziosi, e ancora di più quando le temperature aumentano e le città diventano più densamente popolate".

Detroit ha un movimento agricolo urbano, Filadelfia foreste alimentari e ci sono progetti comunitari commestibili ad Atlanta e Los Angeles. Tutti si affidano a volontari per il diserbo, la potatura e la semina. E tutti si servono da lì per le proprie necessità casalinghe.

Oltre che un atto di civiltà, anche una soluzione anticrisi.